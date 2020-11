Covid-19, Salvini: "La Campania può essere zona gialla? I napoletani dovrebbero essere allarmati"

"Spiegatemi come la Campania può essere zona gialla, una zona esente da rischio? Questo non è un ragionamento politico, ma è una cosa che dovrebbe allarmare i napoletani e i campani in primis". Così Matteo Salvini, a "Quarta Repubblica" su Rete 4, ha commentato la situazione a Napoli e in Campania per l'emergenza Coronavirus.

"Se qualche regione non fornisce i dati in tempo reale, non viene classificata come zona a rischio, ma viene promossa. Mi auguro che qualcuno intervenga se in Campania la situazione è quella che stiamo vedendo. Io farei di tutto per evitare il lockdown nazionale, utilizzando le cure a domicilio", ha aggiunto il leader della Lega.