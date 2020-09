Salvini torna a Napoli: l'11 settembre il leader della Lega in piazza Matteotti

Matteo Salvini torna a Napoli in vista della Regionali 2020 che si terranno in Campania il 20 e 21 settembre.

Per il leader della Lega l'appuntamento elettorale è fissato per venerdì 11 settembre, in Piazza Matteotti, alle ore 18.00.

"Per le Regionali l'obiettivo è il 7 a 0. Il voto in Campania sorprenderà", ha detto nelle ultime ore l'ex Ministro dell'Interno.