Salvini a Napoli presenta il Ponte sullo Stretto: "Costa meno del Reddito"

Il ministro dei Trasporti ha preso parte a un convegno dell'Ugl. Sulla Campania: "Stiamo investendo sulla Napoli-Bari. Metro e treni non funzionano, la Regione deve fare meglio. De Luca non mi ha mai chiesto un incontro"

Ponte sullo Stretto, Napoli-Bari, metropolitana e l'immancabile frecciatina a De Luca. E' la sintesi della giornata napoletana del ministro dei Trasporti Matteo Salvini che ha partecipato a un convegno dell'Ugl sulla viabilità all'Hotel Continental.

Si è detto soddisfatto per il Ponte sullo Stretto: "I cittadini avranno pari diritto di mobilità, sarà un'opera green che costerà meno della metà del reddito di Cittadinanza". Su Napoli, il leader della Lega ha parlato degli investimenti sull'alta velocità Napoli-Bari: "Sarà realtà dal prossimo luglio, parliamo di investimento di soldi veri, che aprono cantieri veri. I trasporti in città? Ricevo molte lamentele, ma è una responsabilità degli enti locali. Se continuano a non funzionare bene convocherò la Regione a Roma. Se De Luca vuole incontrarmi io sono disponibile, ma a differenza di altri governatori lui non me lo ha mai chiesto".

Salvini si è proiettato anche alle prossime elezioni comunali e regionali a Napoli e in Campania: "Da anni, il centrodestra arriva troppo tardi con il proprio candidato e i cittadini ci hanno giustamente punito. Credo si debba fare meglio e sto lavorando da ora a un nome che possa essere pronto per tempo".