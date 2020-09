Salvini: "Bomba tossica dal campo rom. De Luca si occupi dei cittadini come dei propri autisti"

Vasto incendio ieri sera nel campo rom di Giugliano in Campania, con un'alta colonna di fumo ben visibile anche a lunga distanza. Un gruppo di residenti ha già programmato un sit-in davanti al campo rom per sensibilizzare cittadinanza e istituzioni sabato mattina, 12 settembre, alle ore 11.

Bomba tossica

Su quanto accaduto interviene il leader della Lega, Matteo Salvini, che l'11 settembre sarà a piazza Matteotti per un comizio elettorale. “Ci risiamo. Bomba tossica al campo rom di Giugliano in Campania, con rifiuti in fiamme e aria irrespirabile, nell’indifferenza di Comune, Regione e Viminale. Il governatore De Luca tace, ma dovrebbe trattare tutti i cittadini campani con la stessa attenzione amorevole dedicata ai suoi numerosi autisti”, riferendosi all'indagine che vede coinvolto Vincenzo De Luca e quattro vigili.