Salvini, l'annuncio: "Cinquanta amministratori campani aderiranno alla Lega"

Liste per le elezioni europee "assolutamente forti in tutta la regione". È la promessa che fa ai suoi elettori campani il segretario della Lega Matteo Salvini, oggi in regione.

Salvini era a Benevento, a presenziare a un incontro sulla sicurezza stradale.

"Il nostro obiettivo è diventare il primo partito di riferimento del centrodestra in Campania – ha specificato il ministro delle Infrastrutture – Oggi dopo un sopralluogo alla diga di Campolattaro, incontrerò diversi amministratori della Campania, di cui almeno una cinquantina hanno deciso di aderire al progetto della Lega".