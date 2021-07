Salvini contro De Luca: "E' pericoloso e va aiutato a non fare danni"

"In Italia c'è un Governatore come De Luca che insulta tutti i giorni chi lavora per gli italiani come il Generale Figliuolo e impone la mascherina anche all'aperto solo ai campani e ai napoletani. Non è possibile. De Luca è un uomo pericoloso, lo dico con tutto il rispetto per le istituzioni, perchè attenta alla salute di milioni di cittadini. Mettiamoci nei panni dei bimbi, degli anziani: è pericoloso imbavagliare la gente all'aperto con 40 gradi all'ombra, senza nessuna ragione scientifica, perchè i medici in tutta Italia dicono che all'aperto fortunatamente non si corrono più rischi". Così Matteo Salvini si è espresso sull'ordinanza relativa alle mascherine del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di un intervento alla trasmissione "Diritto e Rovescio" in onda su Rete 4.

"Perchè lo fa? Perchè gli piace andare controcorrente. Son convinto che se Draghi e la Lega dicessero che bisogna rimettersi le mascherine, lui farebbe un'ordinanza per togliere le mascherine. Scherza con la salute e con il lavoro dei campani, perchè un turista da altre città d'Italia o del mondo con l'obbligo di mascherina anche a 40 gradi e con l'impossibilità di bere un bicchiere di birra la sera in giro per Napoli o per Positano, viene qui a far vacanza? Il signor De Luca è pericoloso e va aiutato a non fare danni", ha concluso il leader della Lega.