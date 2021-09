Salvini, attacchi a De Luca: "Un monarca che tratta i cittadini come sudditi"

A Salerno il leader della Lega, Matteo Salvini, è intervenuto attaccando il governatore della Campania. "Questa è terra di De Luca che più che un governatore si sente un monarca e più che cittadini ha sudditi a cui imporre obblighi, multe e divieti - ha spiegato Salvini - Noi offriamo un'idea diversa di città. E la offriamo tutti insieme".

"La Lega c'è", ha spiegato Salvini sulle amministrative in Campania. "Questa è una terra che può dare tanto e merita tanto, sul tema lavoro e sul tema pulizia. Si parla tanto di green economy, ambiente, di mare pulito e siamo nella Terra dei Fuochi dove mancano gli impianti di smaltimento e valorizzazione dei rifiuti. Quindi come Lega ci metto l'anima, il cuore, per portare anche in questi comuni il buon governo che la Lega garantisce in tante città italiane. La città italiana con la più alta percentuale di differenziata è amministrata dalla Lega, la città italiana dove la tassa rifiuti è più bassa è amministrata dalla Lega. Perché non anche in Campania? Sento voglia di cambiamento". E sulla lista della Lega "Prima Napoli", al momento esclusa dalla competizione per irregolarità nella sua presentazione: "Spero che venga riammessa".