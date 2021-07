Salvini: "Col Covid temo dovremo conviverci per 10 anni. Campania eccezione su mascherine grazie a De Luca"

"Noi col Covid dovremo convinverci temo per 10 anni. Occorrerà, quindi, essere prudenti, ma non possiamo chiuderci in casa una volta all'anno, mi rifiuto di pensarci. 10 anni con le mascherine? Dove serve, all'aperto mi auguro di no, tranne che in Campania, dove c'è De Luca che obbliga i cittadini a tenerla anche a 40 gradi all'ombra sul Lungomare di Napoli. Spero rimanga un'eccezione". Così Matteo Salvini, parlando ai giornalisti, ha detto la sua sull'emergenza Covid in Italia, punzecchiando nuovamente il Governatore campano Vincenzo De Luca sulla questione mascherine.

"La variante Delta è più contagiosa, ma non provoca più morti e più ricoverati. Va detto chiaramente. Qualora, Dio non voglia, tornasse l'emergenza, se ne tireranno le conseguenze", ha aggiunto il leader della Lega.