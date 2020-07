Salvini contro De Luca, nuovo botta e risposta a distanza. Il leader della Lega: "E' disgustoso"

Non si placano le polemiche tra Matteo Salvini e Vincenzo De Luca. Il leader della Lega ha proseguito questa mattina il 'botta e risposta' a distanza con il Governatore della Campania, replicando alle dichiarazioni di quest'ultimo con un post su Facebook.

"Invece di occuparsi di smaltire 5 milioni di ecoballe e tonnellate di rifiuti tossici, invece di riaprire i troppi ospedali che lui e la sinistra hanno chiuso, il signor De Luca passa il suo tempo a darmi del razzista e a infangare i morti. Disgustoso", scrive Salvini sui social riportando la frase del Presidente della Regione 'Milano non si ferma, Bergamo non si ferma, Brescia non si ferma, poi si sono fermati a contare migliaia di morti'.