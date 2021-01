De Magistris candidato in Calabria, Salvini: "Mancanza di rispetto per napoletani e calabresi"

L'annuncio ufficiale della candidatura a Presidente della Regione Calabria di Luigi de Magistris sta suscitando le prime reazioni nel mondo politico.

Tra questo c'è quella del leader della Lega Matteo Salvini, mai in sintonia con il Sindaco di Napoli.

"De Magistris si candida in Calabria ma continua a fare (male) il sindaco di Napoli. Mancanza di rispetto sia per i cittadini napoletani che per i calabresi, ormai la fame di poltrone della sinistra non conosce limiti", scrive l'ex Ministro dell'Interno su Twitter.