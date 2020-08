Bossi: "Nord barattato per i voti al Sud". Salvini replica: "Non bisogna abbandonare Napoli"

"Nessuno mi convincerà mai del fatto che bisogna fregarsene di quel che succede in Puglia, Calabria, Napoli o in Sicilia perchè l'Italia vince nel mondo insieme. E' chiaro che siamo nati al Nord, ma la sfida che mi affascina è di dare la possibilità del buongoverno e del rilancio anche a città del Sud: vincere in Veneto e in Puglia sono affermazioni non in contrasto fra loro". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, ex Ministro dell'Interno, ospite di 'Agorà estate' su Rai3, replicando alle critiche di Umberto Bossi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'ex leader della Lega Nord, 'il senatur', aveva affermato in una intervista al giornale 'Nuova Padania' che "oggi il Nord viene barattato per i voti al Sud. La questione settentrionale, di nuovo al centro del dibattito leghista, con i venti frondisti che si levano da Lombardia e Veneto, resta il faro. Io dico che occorreva non avere paura di continuare a tenere alta la bandiera della questione settentrionale, anche se poi ti attaccano".