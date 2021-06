Comunali Napoli, Salvini: “Il centrodestra unito con i candidati civici”

"Ci saranno civici dappertutto nei Comuni perché abbiamo fatto questa scelta di aprire mentre il Pd sostanzialmente recupera ex ministri, ex parlamentari, ex ex... Noi abbiamo scelto imprenditori, avvocati medici, liberi professionisti. Ovunque, da Torino a Napoli, il centrodestra va compatto e unito come una squadra". Lo ha detto Matteo Salvini a Radio anch'io.

Il leader della Lega al momento però non ha sciolto ancora la riserva rispetto alla candidatura di Maresca come candidato unitario. Non c'è l'accordo con le altre forze politiche del centrodestra, in particolare con Fratelli d'Italia, che vuole puntare sul suo candidato. Lo stesso Maresca ha più volte dichiarato di voler viaggiare senza simboli di partito e l'ultima uscita di Salvini, e la sua ulteriore apertura ai candidati civici, sembrano andare nella direzione di assecondare le richieste del magistrato.