Salvini: “Orgoglioso della squadra di candidati in Campania. Il Patto per Napoli sarà confermato”

"Per me centrale è il lavoro soprattutto al Sud. Non i bonus, gli aiutini, ma il il diritto al lavoro e le infrastrutture. Sono stato prima a Giugliano (Napoli), la battaglia alla camorra da ministro la porto nel cuore e non vedo l'ora che il prossimo governo torni ad avere al centro la battaglia contro ogni tipo di mafie. Ma anche là mi dicevano che non trovano manodopera nei loro locali perché c'è gente che dice "non mi conviene". Al centro quindi il lavoro, superare l'emergenza rifiuti che è paradossale c'è qualcuno che ci guadagna dall'emergenza rifiuti, quindi trasformare i rifiuti in ricchezza, calore ed energia e lavoro, lavoro, lavoro, son contento. Poi per carità a Napoli non sono 500mila, sono quasi 3mila i tassisti e per me aver salvato 3mila posti di lavoro è motivo d'orgoglio". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo aver incontrato a Napoli una delegazione di tassisti.

"Il Patto per Napoli verrà riconfermato". Lo assicura il leader della Lega Matteo Salvini. "Tutti gli aiuti previsti per i comuni in difficoltà al Sud, al Centro e al Nord - dice da Napoli dove ha incontrato una delegazione di tassisti - vanno assolutamente mantenuti in un momento in cui i Comuni pagheranno delle bollette energetiche folli. Sono a rischio di chiusura case di riposo, scuole materne, uffici comunali, quindi gli aiuti ai comuni non vanno toccati. Certo bisogna avere sindaci che questi soldi li spendano bene. Diciamo che tutti i sindaci di sinistra che si sono succeduti a Napoli non hanno brillato per buona amministrazione e per utilizzo del denaro pubblico. Però non ci possono rimettere i cittadini".

"Chi come nuovo ministro del Sud? Una mezza idea ce l'ho, ma prima aspetto il voto degli italiani. Sarà un meridionale, ovviamente. Siamo una forza autonomista, in Campania candidiamo campani, in Sicilia candidiamo siciliani e in Abruzzo candidiamo abruzzesi. Altri partiti candidano gente a caso in giro per l'Italia, in Campania sono orgoglioso delle liste che abbiamo presentato". Così ha concluso da Napoli il leader della Lega Matteo Salvini.