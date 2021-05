In vista delle comunali del prossimo autunno, il candidato designato della Destra come successore di de Magistris come sindaco di Napoli, sarà sicuramente Catello Maresca. La candidatura del magistrato è stata recentemente accolta con favore anche dal ministro Mara Carfagna: "La convergenza di Lega e FdI su una tradizionale posizione di Forza Italia, quella di selezionare candidati nella società civile anziché tra i professionisti della politica, è una novità importante che faciliterà le scelte".