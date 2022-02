Salva Napoli, Manfredi: "Evitato dissesto. Aumento tasse solo dello 0,2 per cento"

Il sindaco di Napoli sull'accordo con il Governo: "Slitterà di alcuni giorni ma non ci sono intoppi: riceveremo 1,3 miliardi di euro. Aliquote più alte solo per redditi più alti"

La firma slitterà di qualche giorno ma sul Salva Napoli non ci saranno intoppi. Parola di Gaetano Manfredi. Ospite della redazione di Napolitoday, il sindaco del capoluogo partenopeo ha commentato l'accordo con il Governo che, assicura, eviterà il dissesto: "Noi eravamo già in dissesto e con queste risorse a fondo perduto ci salveremo".

Le risorse e le critiche

Le opposizioni criticano Manfredi, sostenendo che in campagna elettorale i soldi promessi erano 5 miliardi e che le condizioni cui sarà sottoposta la città saranno pesanti, come l'aumento delle tasse. "Napoli non ha mai ricevuto soldi e le risorse che arriveranno, circa 1,3 miliardi sono inferiori solo a quelle stanziate per Roma. Ci permetteranno di mettere a posto il debito finanziario che ammonta a circa 2 miliardi. Le condizioni sono ragionevoli. E' ovvio che dovremo migliorare la riscossione perché non possiamo accettare che ue terzi per cento dei cittadini non paghi le tasse. Non abbiamo un sistema di notifica efficace, comunicazioni arrivano quando sono già scadute: una cosa da terzo mondo".

Le tasse

Aumento aliquote? Valuteremo per i prossimi anni aumenti dello 0,1 o 0,2 per cento, ma solo per i redditi più alti. Si tratta di un gesto simbolico, che da un punto di vista del gettito fiscale è trascurabile, ma che mostra la nostra buona volontà".