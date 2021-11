Salva Napoli, Manfredi: "Ci mettano in condizione di risolvere i problemi della città"

Usa il bastone e la carota Gaetano Manfredi con il Governo dal quale dipende l'approvazione del salva-Napoli. Il sindaco è tornato a parlare del provvedimento che darebbe respiro al bilancio cittadino e e permetterebbe la ripartenza della macchina amministrativa: "Questa è la stagione in cui i cittadini vogliono la verità e noi dobbiamo passare dalle parole ai fatti. Napoli è la grande città con i maggiori problemi e abbiamo bisogno di essere messi nelle condizioni di poterli affrontare e risolvere. Ci vuole l'impegno di tutti".

Dal primo cittadino, però, anche parole di ottimismo: "Stiamo lavorando a Roma per trovare la migliore soluzione che possa dare tregua alle nostre casse e consentire anche la partenza del Pnrr per una nuova stagione di sviluppo per Napoli".

Trasporti e decoro urbano sono due dei principali nodi al pettine del Comune: "Abbiamo zone della città dove muoversi è difficile, soprattutto nelle perfierie. Avere un sistema di trasporto pubblico capillare ed efficiente, con orari più ampi, sarebbe un grande miglioramento della qualità della vita. Sul decoro urbano, bisogna lavorare molto per lo spazzamento. L'assessore Mancuso ha incontrato i vertici di Asia per redigere un piano di intervento, ma c'è anche bisogno della collaborazione dei cittadini che devono tenere comportamenti civili".