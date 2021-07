Solombrino (Movimento 24 Agosto): "È la candidatura a sindaco di Napoli o il provino per X-Factor?"

"L’usuale ondata di trasformismo da campagna elettorale, che vede gli aspiranti consiglieri passare con nonchalance da uno schieramento all’altro, regala alle elezioni per il consiglio comunale di Napoli quel tocco farsesco di cui non si sente il bisogno"

«Molto divertente assistere ai cambi di casacca dei “politici di mestiere”, che in funzione della convenienza decidono di far parte di una o dell’altra lista». Lo ha detto Rossella Solombrino, candidata sindaco di Napoli per il Movimento 24 Agosto per l’Equità Territoriale, lista presieduta da Pino Aprile.

«Buffa anche la corsa al ribasso ideologico e il conseguente scontro tra gli interessati» prosegue Solombrino «pronti a colpevolizzarsi a vicenda. Candidato per il centrodestra un dirigente storico del PD; il PD che prima incentiva il minestrone e poi prende le distanze, mentre dalle due direzioni si spacciano patti per Napoli con decreti ministeriali. A questo possiamo anche aggiungere il “fare Napoli” tardivo di chi in questi anni avrebbe potuto realmente fare Napoli, ma che oggi si propone di ricostruire ciò che in qualità di giunta ha distrutto» fa notare la candidata sindaco.

«Osserverei queste dinamiche con grande ilarità, se il tema non fosse così tremendamente serio, e se non comportasse il rischio reale per la nostra città di tornare ai 20 anni più bui di Napoli, una Napoli governata da quegli stessi soggetti o dai carnefici della situazione tragica del comune. È anche per l’imperante clima clownesco che cresce in me la fierezza di portare alla città un valore dettato da un programma coerente, e da un Movimento politico che realmente è in grado di battersi per i diritti dei napoletani, il cui scopo non è certo abbeverarsi alla mangiatoia del comune» conclude Rossella Solombrino.