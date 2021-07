Comunali Napoli 2021, Rossella Solombrino candidata sindaco per il Movimento 24 agosto

Sarà Rossella Solombrino la candidata a sindaco di Napoli per il Movimento 24 agosto per l'Equità Territoriale, presieduto da Pino Aprile, alle prossime elezioni comunali nel capoluogo campano.

"Tra scegliere di essere il frontman di partiti che hanno portato questa città al collasso e scegliere di rappresentare un movimento che ha idee chiare sul futuro io ho scelto la seconda. La politica si deve avvicinare alla gente ed allontanarsi dalle segreterie", spiega Rossella Solombrino.

"Ho accettato questa sfida per la mia città, per far emergere i temi importanti per il meridione troppe volte nascosti, per combattere attivamente mettendo a disposizione conoscenza e motivazione. Mi candido con il movimento che più di tutti scardina i pregiudizi e le ipocrisie del nostro Paese affinché l’Italia non sia più il paese più ingiusto di Europa, affinché il sud sia partecipe attivo di un cambiamento, affinché i Napoletani prendano coscienza di un cambiamento necessario", scrive sulla sua pagina ufficiale Facebook la candidata sindaco.