Rosato (Iv): “Al Sud i Cinque stelle chiedono voti con lo spauracchio del Reddito di cittadinanza”

Ultimo appuntamento di campagna elettorale per i candidati di Azione-Italia Viva a Napoli. Ettore Rosato, uno dei big candidati in provincia di Napoli, ha parlato dei progetti dei moderati per il Paese e per il sud Italia.

A fargli eco è stata Barbara Preziosi, della sua stessa coalizione. L'obiettivo della compagine di Carlo Calenda è quello di superare il reddito di cittadinanza e puntare sullo sviluppo dei territori.