La smentita dei familiari: "Rosa Russo Iervolino sta bene. La notizia sulla morte è infondata"

"La notizia della morte della Iervolino è assolutamente infondata. Lo si apprende dai familiari che confermano che l'ex sindaco è a casa, serena e in salute", recita una nota ufficiale. Questa mattina dopo il post di un ex consigliere comunale si era diffusa la notizia falsa del decesso dell'ex sindaco di Napoli dal 2001 al 2011.

"Mamma sta benissimo. Non so quale idiota abbia messo in giro questa notizia. Sarebbe il caso di non scherzare sulla vita delle persone… napoletanamente facciamo le corna", scrive Francesca, figlia della politica partenopea.

Iervolino è stata parlamentare dal 1979 al 2001 tra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, ricoprendo vari incarichi parlamentari, svolgendo il ruolo di Ministro per gli affari sociali dal 1987 al 1992, Ministro della pubblica istruzione dal 1992 al 1994 e Ministro dell'interno nel governo D'Alema I, la prima donna a capo del Viminale.

Il bilancio come sindaco

Come punti di forza dei 10 anni ricoperti da sindaco di Napoli l'approvazione del Nuovo Piano Regolatore Generale, il nuovo sistema delle metropolitane, la riforma del decentramento e la scelta di difendere la gestione pubblica di alcuni servizi, in particolare dell'acqua, con interventi anche personali nel referendum contro la privatizzazione. Importante anche l'attività di estensione delle zone a traffico limitato e delle aree pedonalizzate.

Critiche all'operato di Iervolino sulle criticità del sistema rifiuti nel 2008, determinata dalle difficoltà nello smaltimento in seguito alla chiusura di alcune discariche.