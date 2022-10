Fico, sotto attacco, risponde: "Ho rinunciato in totale a 700mila euro. Non accetto lezioni da nessuno"

Il presidente della Camera uscente, Roberto Fico, è al centro di polemiche, dopo le accuse di aver mantenuto i benefit concessi ai presidenti emeriti, secondo quanto riferisce Repubblica. E' bene specificare che spettano di diritto al pentastellato, ma Fico ha comunque preferito chiarire la vicenda con un post sui social.

"Da Presidente della Camera ho rinunciato a 300mila euro di indennità di carica in poco meno di cinque anni, cui si aggiungono 130mila euro cui ho rinunciato da Presidente della Vigilanza Rai. E in questi anni ho restituito più di 300mila euro dei miei stipendi alla comunità. Per un totale di oltre 700mila euro. E adesso da ex Presidente della Camera come è giusto non avrò diritto a nessuna indennità, nessuna diaria e a nessun rimborso spese, ma solo ad un ufficio alla Camera per un tempo limitato, come previsto dalle norme di Montecitorio. Ho sempre rispettato tutte le regole del Movimento: sulle restituzioni così come sui due mandati. E dunque non accetto lezioni di principio su questo, da nessuno".