Fico: "Sud è la risorsa più importante"

"Ho accolto con molto piacere l'invito dell'unione Industriali, cui faccio gli auguri per un proficuo lavoro. Noi, insieme, come istituzioni, dobbiamo lavorare anche con loro per lo sviluppo di Napoli, del Sud tramite anche il Pnrr. Se non riparte Napoli sono convinto che non può ripartire il Mezzogiorno e se non riparte il Mezzogiorno non riparte il Paese nel suo complesso". Così il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico a margine dell'assemblea pubblica degli Industriali di Napoli. "Ciò che si deve capire - aggiunge - è che il Sud è la risorsa più importante del Paese, è il luogo dove si possono fare i migliori investimenti per far sì che tutto il Paese possa crescere in maniera uniforme. Ciò che dobbiamo combattere sono le disuguaglianze, nel nostro Paese ce ne sono troppe e vanno combattute". (Dire)