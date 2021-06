Fico: "Sarei potuto diventare sindaco di Napoli, ma ho fiducia in Manfredi"

Il presidente della Camera in visita a San Gregorio Armeno promuove l'alleanza Pd-5 Stelle-Leu per le elezioni comunali: "I dissidenti 5 Stelle? Non capiscono quello di cui ha bisogno la città. Noi andremo avanti"

Il presidente della Camera Roberto Fico è intervenuto sulla corsa a sindaco di Napoli, sostenendo la candidatura di Gaetano Manfredi come esponente della coalizione Pd-5 Stelle-Leu. "E' vero, per un momento ho pensato a candidarmi nella mia città. Però non ho rimpianti perché non sarebbe stato corretto lasciare il mio ruolo istituzionale prima della scadenza naturale. Ho fiducia in Gaetano Manfredi, lo sosterrò perché è una persona che ha le idee chiare per Napoli".

Fico si è poi soffermato sulla posizione del gruppo di dissidenti grillini che hanno rifiutato la candidatura dell'ex rettore: "Andremo avanti, il Movimento è forte e ha sempre investito tanto in città. Abbiamo cose importanti da fare per Napoli e chi non lo capisce non capisce di cosa Napoli avrebbe bisogno".