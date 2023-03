Fico: "Non voteremo il terzo mandato di De Luca"

Apertura di collaborazione a Elly Schlein, no al terzo mandato di De Luca e Manfredi promosso come sindaco di Napoli. E', in sintesi, il pensiero che Roberto Fico ha espresso sulla politica nazionale e locale durante l'intervista nella redazione di NapoliToday.

L'ex presidente della Camera ha fatto i complimenti alla nuova segretaria del Partito democratico, non escludendo un avvicinamento del Movimento 5 Stelle al nuovo corso dem: "Io ed Elly Schlein condividiamo molte posizioni, per esempio su scuola e sanità pubbliche. Poi, bisognerà vedere come lei riuscirà a modificare il partito dall'interno".

Tra coloro i quali non hanno fatto i complimenti alla Schlein per la vittoria c'è Vincenzo De Luca, che aveva appoggiato la candidatura di Bonaccini. Il governatore incassa un altro no alla sua idea di un terzo mandanto: "In Regione il Movimento è all'opposizione e non ci sono margini per appoggiare un terzo mandato, non solo di De Luca ma di qualsiasi candidato. Poi, il resto è un discorso interno al Pd".

Promosso, invece, Gaetano Manfredi come sindaco di Napoli: "Il voto per lui è ottimo, sta risollevando la città da una situazione debitoria importante. Per migliorare certe cose ci vuole tempo, ma a breve la qualità della vita di Napoli migliorerà".

Fico dribla le domande su una sua possibile candidatura alle regionali del 2025 o alle comunali del 2026, anche se non le esclude a priori: "Sono appuntamenti troppo lontani, a cui non penso. Sono impegnato su fronti locali e nazionali, sono nel comitato di garanzia del Movimento. Abbiamo un programma di opposizione in Regione, mentre in Comune siamo in maggioranza e partecipiamo al governo della città".

