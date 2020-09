Roberto Fico: "Il prossimo sindaco di Napoli? La città merita un progetto, non una persona"

"Servono servizi di qualità, cultura, innovazione, questa è la città che dovrà diventare". È la ricetta per Napoli di Roberto Fico, presidente della Camera per le prossime Comunali a Napoli in programma l'anno prossimo. Fico sottolinea che questa sua idea di città non si realizza "con una persona, bensì con un progetto, mettendosi a tavolino e ragionando insieme alla città, non facendo giochi di palazzo o con qualcuno che pensa di imporre candidati".

A margine dell'incontro con Valeria Ciarambino candidata alla Regionali del Movimento 5 Stelle, Fico ha preso posizione nel dibattito aggiungendo che "Napoli è un comune importantissimo, la capitale del Sud. Qui, fuori dai giochetti e dagli schieramenti, bisognerà fare un lavoro serissimo per dare merito anche alla qualità di questa città e dei cittadini napoletani. Napoli merita un lavoro e un laboratorio molto alto e di grande qualità".