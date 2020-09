Fico a Napoli per spingere la Ciarambino: "Governo non dipende da elezioni"

Roberto Fico scende in campo per Valeria Ciarambino. A due settimane dal voto, il presidente della Camera, uno dei big del Movimento 5 Stelle, incontra la candidata grillina per la Regione Campania: "E' la nostra candidata e sta facendo una campagna eccezionale in condizioni difficili. Sono sicuro che i cittadini apprezzeranno".

Fico spazza via le nubi sul Governo in caso di vittoria delle destre nelle varie regioni al voto: "La vita dell'Esecutivo non dipende da questo. Credo che una crisi sia l'ultima cosa di cui ha bisogno il Paese. Adesso, invece, ci vuole lo sforzo di tutti per investire le risorse del recovery fund".

Se a livello nazionale si discute delle alleanze locali tra Pd e 5 Stelle, in Campania il discorso non è mai iniziato, visto che tra De Luca e il Movimento non scorre buon sangue: "A febbraio fui la promotrice del nome di Sergio Costa come candidato presidente di un'ampia coalizione. Se cià non è stato possibile è solo colpa del Pd. Noi andiamo avanti per la nostra strada"