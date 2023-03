Fico: "Reddito e autonomia, così il Governo affossa il Sud"

"Se il Governo continua così il Sud verrà colpito in maniera considerevole". Roberto Fico attacca l'Esecutivo Meloni. Ospite della redazione di NapoliToday, l'ex presidente della Camera e volto storico del Movimento 5 stelle, si è concentrato soprattutto su due provvedimenti: l'autonomia differenziata e la cancellazione del Reddito di cittadinanza.

"Con il testo redatto da Calderoli si va verso un'Italia a due velocità dove chi oggi è ricco sarà ancora più ricco e chi è povero sarà ancora più povero. Settori come la sanità e la scuola pubblica saranno fortemente penalizzati soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia. In Parlamento dovremmo fare le barricate".

A luglio si chiude la pagina del reddito di cittadinanza che il Governo non sembra intenzionato a rinnovare: "Proveremo a salvarlo fino all'ultimo. L'attuale maggioranza dice che non vanno aiutate le persone che potrebbero lavorare ma è un concetto che non significa nulla visto che il lavoro non c'è. Ma credo che la Meloni stia facendo il male anche del Nord visto che il superbonus era servito soprattutto nelle regioni del Settentrione".