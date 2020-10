Comunali 2020, tutti i risultati dai 9 comuni al ballottaggio nel napoletano | DIRETTA

Sono 9 i comuni nel napoletano in cui si è votato domenica 4 e lunedì 5 ottobre per il ballottaggio delle Elezioni Comunali. Tutti i risultati in tempo reale dai seggi elettorali.

LA DIRETTA

COMUNE SEZIONI SCRUTINATE CANDIDATO 1 CANDIDATO 2 ELETTO SINDACO Casavatore 21 su 21 Marino 50,02% Maglione 49,98% MARINO Giugliano 100 su 100 Pirozzi 53,10% Poziello 46,90% PIROZZI Grumo Nevano 15 su 15 Di Bernardo 60,30% Franzese 39,70% DI BERNARDO Lacco Ameno 4 su 4 Pascale 52,54% De Siano 47,46% PASCALE Pomigliano d'Arco 40 su 40 Del Mastro 61,19% Romano 38,81% DEL MASTRO Sant'Anastasia 29 su 29 Esposito 52,79% Pone 47,21% ESPOSITO Saviano 16 su 16 Simonelli 57,87% Strocchia 42,13% SIMONELLI Sorrento 19 su 19 Coppola 60,55% Gargiulo 39,45% COPPOLA Terzigno 17 su 17 Ranieri 58,07% Aquino 41,93% RANIERI

18,40 - Lacco Ameno, vince Pascale

18,20 - Lacco Ameno, sorpasso di Pascale su De Siano

18,00 - Giugliano, festeggia Pirozzi: "Da domani al lavoro"

17,50 - Casavatore, Marino eletto sindaco per due voti in più

17,30 - Lacco Ameno, De Siano in vantaggio

17,20 - Del Mastro vince a Pomigliano: "Scriveremo una storia nuova"

17,10 - Giugliano, si va verso la vittoria di Pirozzi

17,00 - Pomigliano, Del Mastro verso il successo

16,55 - Sorrento, Coppola verso la vittoria

16,50 - Sant'Anastasia, Esposito eletto sindaco

16,45 - Terzigno, Ranieri riconfermato sindaco

16,40 - Grumo Nevano, Di Bernardo eletto sindaco

16,32 - Saviano, vince Simonelli

16,30 - Di Bernardo verso la vittoria a Grumo Nevano