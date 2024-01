Ospedale San Paolo, Nappi (Lega): "Attivare servizio per esami di risonanza magnetica"

“Da numerose segnalazioni dell’utenza ci risulta che a distanza di oltre un mese dalla partenza stabilita, il servizio di Diagnostica di risonanza magnetica presso l’ospedale San Paolo di Napoli non sarebbe stato ancora attivato". Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

"Il mancato avvio comporta notevoli danni ai cittadini e alle casse della sanità pubblica - prosegue Nappi - a causa dell’allungamento dei tempi di permanenza in ospedale dei pazienti in attesa degli esami, dell’utilizzo di ambulanze destinate al trasporto dei degenti verso l’Ospedale del Mare, e dell’impiego in tale mansione del personale sanitario della struttura di Fuorigrotta a discapito di altre attività da svolgere. Per questo motivo ho presentato apposita interrogazione consiliare con la quale ho chiesto al presidente della Giunta regionale se il servizio in questione sia stato o meno attivato, e in caso negativo, quali sono gli interventi che intende effettuare per renderlo finalmente operativo, e per individuare i responsabili di questo ennesimo episodio di una gestione della sanità che danneggia i cittadini e brucia denaro pubblico”.