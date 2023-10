Rischio terremoti, il ministro Abodi: "Servono prove serie allo Stadio Maradona"

"Sembrano prove senza senso ma bisogna eseguirle immaginando il peggiore scenario possibile". Il ministro dello Sport Andrea Abodi commenta il rischio terremoti nei Campi flegrei in relazione alla sicurezza nello Stadio Maradona. Le prove di evacuazione che si sono tenute nell'impianto prima di Napoli-Fiorentina hanno lasciato qualche perplessità. Ritmo blando e volti sorridenti tra i collaboratori che dovevano simulare la fuga in caso di terremoto. D'altronde si è tornato a parlare di esercitazioni soltanto dopo settimane di crisi dei Campi flegrei, come se prima non ci fossero rischi.

"A Napoli si è abituati a sorridere perché si ha un gran cuore e si affrontano così anche le difficoltà - ha smorzato le polemiche il ministro - Però bisogna comprendere l'importanza di questi momenti. In Consiglio dei ministri abbiamo preso consapevolezza delle difficoltà che potrebbero venirsi a creare, quindi bisogna predisporsi tutti perché è una cosa seria. Le attività di prevenzione vanno programmate. Stavolta dobbiamo essere più responsabili".

Abodi ha fatto visita alla società sportiva giovanile Gioventù Partenopea, al confine tra il quartiere di Scampia il Comune di Melito: "Qui si riesce a dimostrare che resistere alla criminalità è possibile. Noi abbiamo preso impegni per ripristinare la presenza dello Stato in territori complicati e questa presenza può verificarsi anche con lo sport".

Il pensiero corre subito a Caivano, dove il governo ripristinerà alcune strutture, come il centro Delphinia: "A Caivano tante persone si sono affacciate al balcone e sottovoce ci hanno chiesto di non abbandonarle. Noi manterremo gli impegni, sapendo che sulla questione impianti ci vuole l'impegno di tutti, a partire dalla Regione e passando per la collaborazione con i privati".