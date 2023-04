Riqualificazione, Bagnoli ancora senza risposte: "Governo e Comune spieghino in un evento pubblico"

Prosegue la mobilitazione dell'Osservatorio Popolare Bagnoli libera sulla riqualificazione del quartiere post industriale di Napoli Ovest.

Nella giornata di ieri si è infatti tenuta alla Porta del Parco di via Diocleziano la Conferenza dei Servizi della Struttura Commissariale sullo stato dell'arte del Programma di Risanamento Urbano e di Rigenerazione Ambientale del SIN.

Le speranze disattese

"Speravamo in una riunione che riuscisse a restituire una visione di insieme rispetto a quanto sta accadendo nell'area dell'Ex Italsider, visto il lungo ritardo nella convocazione di questo momento e i segnali di apertura come l'iniziativa nella Pinetina di fine gennaio – spiegano i rappresentanti dell'Osservatorio Popolare – invece ancora una volta abbiamo ricevuto soltanto una serie di informazioni tecniche sparpagliate su varie questioni e molta confusione nella gestione di questo momento".

C'è insoddisfazione quindi, per la mancanza di un aggiornamento sulla bonifica, su come si tende affrontare il tema della balneabilità, sulle clausole sociali da inserire nei bandi ("per consentire alle persone che abitano questo territorio, giovani e non, un inserimento lavorativo").

Ma anche per la mancanza di una risposta sulla proposta di "apertura dell'area agli abitanti per vedere con i propri occhi gli avanzamenti dei lavori", sull’utilizzo dell'auditorium per permettere al quartiere di aggiornarsi nel processo di riqualificazione.

La proposta: un incontro pubblico per chiarire

"Comune di Napoli, Regione Campania, Ministero dell'Ambiente, Invitalia, Struttura Commissariale devono urgentemente confrontarsi con il territorio non solo sulle singole questioni tecniche ma sulle scelte che andranno fatte sui temi elencati – proseguono da Bagnoli libera – Abbiamo per questo ritenuto di riferire queste grosse preoccupazioni ed abbandonare questo momento per noi non all'altezza delle aspettative, costruite nei mesi precedenti ma soprattutto della sfida che abbiamo d’avanti".

La proposta è di "lavorare per un momento aperto a al pubblico nell'Auditorium della Porta del Parco da costruire insieme su queste urgenze. Non abbiamo bisogno di comunicazioni una tantum ma di un reale processo di partecipazione che aggredisca le urgenze sociali del territorio".