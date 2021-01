Comune di Napoli, de Magistris annuncia il 'rimpasto' di Giunta: chi entra e chi esce

Luigi de Magistris annuncia un nuovo rimpasto di Giunta a pochi mesi dalla conclusione della sua esperienza amministrativa da sindaco di Napoli. Lasciano il 'fedelissimo' Enrico Panini e Monica Buonanno, entrano in squadra il consigliere comunale del gruppo "Davvero" Marco Gaudini e Giovanni Pagano, sindacalista Usb. Il nuovo vice-sindaco sarà Carmine Piscopo. E' quanto annunciato dal primo cittadino in una conferenza stampa convocata presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino.

De Magistris, parlando del futuro, ha confermato la scelta del movimento "DemA" di Alessandra Clemente come candidato sindaco di Napoli e ha definito, come nei giorni scorsi, "possibile" la sua candidatura a Presidente della Regione Calabria.

"Siamo qui - ha esordito il primo cittadino - perchè nella mattinata odierna ho deciso di tenere questa conferenza per la presentazione di alcuni cambiamenti che ho ritenuto di fare in Giunta. Qualche settimana fa abbiamo vissuto in questa aula un momento molto importante per la città, abbiamo respinto un tentativo di alcune forze politiche di commissariare il Comune, arrivando fino alla fine del mandato e non lasciando in questa fase la città senza una guida politica e amministrativa. Fino all'ultimo giorno del nostro mandato, dobbiamo compiere quante più azioni politiche ed amministrative possibili nell'interesse della città. Questo passaggio non è stato facile, in questo cambio non c'è nessuna mancanza di fiducia nei confronti di chi esce. Abbiamo fatto scelte importanti anche per il futuro, con la candidatura a sindaco di Alessandra Clemente e proseguiremo. Entrano in giunta altri due giovani, come Giovanni Pagano e Marco Gaudini. Quella di oggi è una scelta innovativa. Serve un contributo di energia. Gaudini ha già grande esperienza politica, a Pagano ho affidato deleghe molto innovative. Ci mancano pochi mesi, ma 6 mesi in politica sono tanti, sempre che si voti a giugno. C'è tanto lavoro da fare ancora, per poi prepararci ad una campagna elettorale entusiasmante. Ho chiesto a tutti di fare davvero squadra in questo momento".

Il ringraziamento agli uscenti

De Magistris ha voluto ringraziare gli 'uscenti': "Enrico Panini è un gran lavoratore, lo chiami a qualsiasi ora ed è sempre sveglio. A lui ho proposto di svolgere la funzione di capo di gabinetto della Città Metropolitana. In questa fase, però, ho chiesto ad una persona a me legata sin dai banchi di scuola, come Carmine Piscopo, di essere il nuovo vice-sindaco. So, inoltre, quanto è costato a Monica Buonanno fare un passo laterale e spero nei prossimi giorni di costruire un percorso futuro comune con lei".

Le nuove deleghe

Marco Gaudini sarà il nuovo assessore al trasporto pubblico e mobilità, con altre deleghe tra cui la viabilità. Il bilancio (prima in capo a Panini) passa a Rosaria Galiero. Giovanni Pagano si occuperà di politiche del lavoro e innovazione.

Le deleghe di Monica Buonanno, invece, saranno divise tra Annamaria Palmieri e Francesca Menna. Carmine Piscopo sarà il nuovo vice-sindaco.

Piscopo nuovo vice-sindaco, Panini capo di gabinetto della Città Metropolitana

"Ho accettato la proposta di Luigi di ricoprire il ruolo di capo di gabinetto della Città Metropolitana. Per questo ho presentato le dimissioni dai miei attuali incarico, dopo una lunga esperienza in questa amministrazione, della quale ho fatto parte dal 2012. La determinazione che mi ha sempre accompagnato in questi anni, la metterò anche nel mio nuovo impegno in Città Metropolitana", le parole di Enrico Panini.

"Ringrazio Luigi per le tante sfide che in questi anni ha lanciato per la città e che hanno ottenuto tanti risultati. Questa esperienza non finisce certo qui. Napoli è una città mondo, che abbiamo cercato di interpretare con strumenti diversi nel modo migliore", ha dichiarato il nuovo vice-sindaco Carmine Piscopo.

Le parole dei nuovi assessori

"Mi preme ringraziare il sindaco de Magistris per l'opportunità e l'onore che oggi mi concede. Ringrazio tutti i miei colleghi consiglieri comunali. Ringrazio il sindaco per le deleghe strategiche, in questo momento particolare. Lavorerò senza perdere un secondo, per migliorare i servizi in città, con una spinta anche ecologista. E' un momento complicato per la città ed è forse questo che ci carica ancor di più. Bisogna lavorare per un progetto politico che guardi al futuro di Napoli. Dobbiamo mettere in campo il nostro entusiasmo e la nostra passione", ha dichiarato il neo-assessore Marco Gaudini.

"Per me è un onore essere in questa aula ed un carico di responsabilità importante. Anche pochi mesi sono una sfida. Ecco perchè ho deciso di 'passare dall'altra parte', perchè c'è bisogno di un cambiamento, di cui il lavoro deve essere un cardine. Sono disponibile a rappresentare tutte le istanze, pur essendo le politiche del lavoro di competenza nazionale", gli fa eco Giovanni Pagano.