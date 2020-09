Elezioni 20 e 21 settembre, gli orari delle municipalità di Napoli per rilascio tessere elettorali

In vista dell'Election Day del 20 e 21 settembre, il Comune di Napoli ha comunicato gli orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali.

Per esercitare il diritto di voto, occorre esibire la tessera elettorale insieme ad un documento di riconoscimento. Nel caso in cui la tessera elettorale non sia più utilizzabile a causa dell'esaurimento degli spazi per la certificazione dell'esercizio di voto, è possibile richiederne il rinnovo, previa esibizione della vecchia tessera. Nel caso di deterioramento della tessera elettorale è possibile richiederne il duplicato, previa presentazione di apposita domanda e consegna dell'originale deteriorato.

Nel caso di smarrimento o furto della tessera elettorale è possibile richiederne il duplicato, previa presentazione di apposita domanda corredata della denuncia presentata alla competente Autorità. Il rinnovo e il duplicato della tessera elettorale dovrà essere richiesto recandosi presso la Municipalità di appartenenza nei seguenti orari:

• dal 14 al 19 settembre: dalle ore 9,00 alle ore 18,00;

• domenica 20 settembre: dalle ore 7,00 alle ore 23,00;

• lunedì 21 settembre: dalle ore 7,00 alle ore 15,00.

In tutti i casi è possibile richiedere il rinnovo o il duplicato anche presso la sede del Servizio Servizi Demografici e Statistici, ll traversa via dell'Epomeo, parco Quadrifoglio, 3° piano, nei seguenti giorni e orari:

• dal 14 al 19 settembre: dalle ore 9,00 alle ore 18,00;

• domenica 20 settembre: dalle ore 7,00 alle ore 23,00;

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

• lunedì 21 settembre: dalle ore 7,00 alle ore 15,00.