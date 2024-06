Elezioni Europee 2024, come richiedere la tessera elettorale: uffici e orari

Gli elettori della Repubblica Italiana iscritti nelle liste elettorali del Comune di Napoli, che non sono in possesso della tessera elettorale o che la abbiano smarrita, deteriorata, esaurita negli spazi, oppure ne abbiano subito il furto o si trovino sprovvisti dell’etichetta di aggiornamento della tessera per cambio di abitazione, possono recarsi, presso gli uffici, nel cui territorio risultano anagraficamente residenti e muniti di apposito documento di riconoscimento:

- con la specifica denuncia, in caso di furto;

- con la tessera deteriorata, in caso di deterioramento;

- con la tessera esaurita negli spazi, in caso di esaurimento degli spazi.



In tal senso oltre agli orari ordinari, gli uffici saranno aperti anche nelle date e negli orari indicati di seguito:



- da giovedì 6 giugno a venerdì 7 giugno - dalle ore 9,00 alle ore 18,00;

- sabato 8 giugno - dalle ore 9 alle ore 23,00;

- domenica 9 giugno - dalle ore 7,00 alle ore 23,00.



Resta sempre a disposizione dell'utenza anche la sede centrale del Servizio statistica e servizi demografici, sita alla II traversa privata via dell'Epomeo 2 – parco Quadrifoglio che effettua, con gli stessi orari, il rilascio delle tessere e/o duplicati e tagliandi adesivi.



Gli elettori potranno rivolgersi per informazioni al Servizio statistica e servizi demografici componendo i seguenti numeri: 081/7958508 - 081/7958562 - 081/7959063 - 081/7959064



Gli uffici delle sedi territoriali delle dieci Municipalità sono di seguito indicati: