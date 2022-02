L'appello di Manfredi ai napoletani: "Rispettate gli orari quando gettate la spazzatura"

Un "invito ai cittadini" a "rispettare meglio gli orari di deposito della spazzatura" è stato lanciato dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Il primo cittadino, intervenuto a Radio Crc, ha fatto il punto sulla situazione dell'igiene pubblico in città.

"E' un intervento a medio lungo termine - ha spiegato - perché abbiamo la necessità di avere un ciclo completo dei rifiuti che venga gestito dalla società Asia e che venga gestito anche nell'ambito comunale, perché questo ci può aiutare a migliorare la raccolta differenziata e ampliarla. Abbiamo investimenti importanti in questa direzione anche nel Pnrr, sia sugli impianti di compostaggio che su un'organizzazione migliore della raccolta differenziata, utilizzando anche nuove tecnologie. Il tema fondamentale per migliorare igiene urbana e spazzamento però è il personale, quindi ci stiamo attrezzando come Asia per realizzare nuove assunzioni. L'Asia è sotto organico di più di 400 unità, con età media abbastanza alta, e questo aiuterà insieme a una nuova organizzazione dei vari distretti, un miglioramento dell'igiene urbana".

Rispetto orari

Parallelamente Manfredi ha lanciato un invito ai cittadini "a rispettare meglio gli orari di deposito della spazzatura. Uno dei problemi che abbiamo è quando viene depositata la spazzatura fuori orario, bastano pochi sacchetti depositati fuori orario in una giornata ventosa per sporcare un'intera strada. Abbiamo la necessità anche di una collaborazione da parte dei cittadini, oltre ovviamente a un lavoro costante che dev'essere fatto da Asia che si sta riorganizzando. Stiamo cercando di eliminare anche le mini discariche che si creano in alcune zone, soprattutto in periferia, per dare maggior decoro alle nostre strade".