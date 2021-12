Terremoto Asìa, Manfredi: “La gestione dei rifiuti in città non è soddisfacente”

A Napoli la gestione dei rifiuti “non è soddisfacente”. Il sindaco Gaetano Manfredi, intervenuto a margine di una riunione del Consiglio comunale in merito alle problematiche relative allo smaltimento dei rifiuti registrate in diversi punti della città, non ha nascosto il suo giudizio sulla questione.

"C'è un tema di emergenza – ribadisce Manfredi – L'assessore al ramo ha sollecitato Asìa per un intervento straordinario che garantisca maggiore pulizia della città, soprattutto in questo periodo festivo, perché si eliminino questi cumuli di immondizia che si sono creati per due problemi: contagi in azienda e contrasti sindacali interni. L'azienda ci ha garantito che sta intervenendo. Noi verificheremo e sono in attesa di avere riscontri già oggi".

Il primo cittadino parla anche di un problema di “riorganizzazione complessiva” e pone l'accento sulla necessità di far partire il concorso per nuovi assunti: “Abbiamo la necessità – osserva – di incrementare le risorse umane e bisogna subito sbloccare la situazione. Non siamo riusciti a capire perché queste assunzioni non siano mai state fatte. Ai cittadini posso dire che noi le faremo in tempi rapidi”.