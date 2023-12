"I cittadini che con le loro denunce consentiranno di contrastare la criminalità organizzata, saranno ricompensati"

"Tendiamo la mano ai coraggiosi! Con una delibera votata all’unanimità, l’amministrazione che ho l’onore di guidare ha deciso di ricompensare tutti i cittadini che, con le loro denunce, consentiranno alla magistratura di contrastare concretamente la criminalità organizzata. Nell’atto licenziato dall’esecutivo si stabilisce infatti la possibilità di assegnare in fitto una parte dei locali comunali non destinati ad uso abitativo a chi abbia contribuito a far arrestare o condannare soggetti responsabili di crimini malavitosi". E' quanto annuncia con un post sui social il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni.

"Lo scopo dell’iniziativa, come si legge nel testo della delibera, è 'concedere il giusto riconoscimento ai cittadini che abbiano assunto una posizione coraggiosa di denuncia di reati commessi dalla criminalità, esponendo la propria persona e la propria famiglia al rischio di pericolose ritorsioni', premiando dunque in modo tangibile il prezioso contributo che un simile comportamento di civiltà offre alle forze dell’ordine per interrompere azioni delittuose che minano la serenità del vivere quotidiano di ognuno di noi", spiega ancora il primo cittadino flegreo.