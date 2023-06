Attivazione di nuove residenze universitarie in Campania, proseguono le iniziative della Regione

La Regione Campania prosegue nelle iniziative finalizzate all’attivazione di nuove residenze universitarie, anche attraverso le risorse del piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Con l'avviso pubblicato dall’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (Adisurc), gli operatori economici eventualmente interessati potranno presentare proposte per destinare immobili ad alloggi universitari, nel territorio della Regione Campania, in prossimità delle sedi universitarie.

L'avviso

È possibile presentare manifestazioni di interesse per la messa a disposizione di immobili da destinare ad alloggi o residenze universitarie. La scadenza per la partecipazione è fissata per il 30 giugno 2023 alle ore 9.00.

L’avviso concorre all’attivazione di nuove residenze universitarie entro il 31 maggio 2026, promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca attraverso le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per l’ampliamento dell’offerta di alloggi universitari.

All’interno dell’avviso sono precisati i requisiti necessari per accedere alla procedura e tutte le indicazioni utili alla compilazione delle manifestazioni di interesse.

L'Adisurc

L'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania (ADISURC) è stata istituita in attuazione della legge regionale n.12 del 18 maggio 2016, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 23 dicembre 2016, n. 38 e 31 marzo 2017, n. 10. Contestualmente dalla data di insediamento degli organi dell'ADISURC sono state poste in liquidazione le Aziende per il diritto allo studio universitario della Regione Campania costituite ai sensi della precedente normativa legge regionale.

Il 31 dicembre 2017 si è concluso il processo di liquidazione e scioglimento delle sette ADISU della Campania e, dal primo gennaio, il diritto allo studio universitario campano è gestito esclusivamente dall’ADISURC, l’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania.