Renzi su Salvini: "Dice no ai soldi dell'Europa e allora a chi li chiede, agli italiani?"

"L'esito del referendum sul taglio dei parlamentari non potrà avere alcun impatto sul futuro del Governo". Sono le parole del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervenuto ad una manifestazione elettorale a San Giorgio a Cremano, con Ettore Rosato coordinatore nazionale di I.V. alla presentazione della lista I.V. al consiglio comunale.

''Se c'è uno che non vuole parlare di referendum e impatto sul governo sono io. Non è il punto fondamentale. La verità è che questo referendum non serve a niente perché sia che vinca il Sì, sia che vinca il No il giorno dopo dovremmo rifare una grande riforma costituzionale. Non è che cambiando il numero dei parlamentari cambia il procedimento legislativo'', ha concluso. L'ex premier e leader di Italia Viva ha fatto anche tappa a Pomigliano d'arco e a Pompei.

"Salvini dice no all'Europa e se non li chiede a loro i soldi, li chiedi agli italiani", spiega Renzi ad un cittadino che lo incalzava con alcune domande sul lavoro del governo e sul Recovery Fund.

(Foto e video di De Cristofaro)