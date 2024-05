Renzi: “Se volete Salvini al Sud, votatelo. Non vi è bastata una volta?”

"Se volete votare Salvini votatelo. L'avete votato l'altra volta, se non vi è bastato diventa recidiva". Lo dice Matteo Renzi, parlando a Ercolano per l'inaugurazione di piazza Carlo di Borbone e rivolgendosi ai cittadini della Campania. "Come fate a votare la Lega in questo territorio", si chiede l'ex premier e leader di Iv, "quando la Lega vorrebbe fare un'autonomia che vi distruggerebbe. Non riesco a capire come si possa sostenere la Lega e, siccome la partita sarà tra noi e Salvini, lui dice meno Europa e io dico meno Salvini". Se gli elettori del Sud vorranno votare Salvini, conclude il candidato di Stati uniti d'Europa, "a Firenze si dice 'mal voluto non è mai troppo...'".

"Non condivido le idee di Vannacci. Può dire quello che gli pare, ma c'è una cosa su cui io faccio sentire con forza la mia voce e non ignorerò mai le cose che dice Vannacci. Quando parla di persone con disabilità, io da zio di una nipotina con sindrome di Down dico a Vannacci che si deve vergognare per quello che ha detto".

Ha proseguito poi il candidato alle Europee con Stati uniti d'Europa. "Non deve dire che lo hanno capito male - aggiunge - ha detto una idiozia. Studi, si prepari e parli delle cose che conosce, che a questo punto non capisco quali possano essere". Per l'ex premier, "in un Paese normale un generale dell'esercito in carriera non fa anche politica, perché quei Paesi in cui i generali fanno politica non sono Paesi che vanno a finire bene. Il generale ci difende ed è importantissima la sicurezza, ma fa il generale dell'esercito, non il candidato".