Manfredi: "Tutelare il centro storico e la sua anima, combattere la gentrificazione nel rispetto della città"

Approvato il Regolamento di Polizia e sicurezza urbana ieri sera dal Consiglio Comunale. Gaetano Manfredi ha affermato al riguardo: "Le regole, scritte a tutela soprattutto dei cittadini più fragili, sono in armonia con le norme nazionali e contemperano opposti interessi, dei cittadini, delle attività imprenditoriali e di chi viene in città per turismo. Parlare di sicurezza urbana non è facile, lo dimostra il fatto che il regolamento attuale risale al 2001 - "si devono ascoltare tutti, ma vogliamo avere norme forti contro chi vuole prevaricare e non comportarsi nel rispetto degli altri".

Infine, ha precisato: "Tutelare il centro storico e la sua anima, combattere la gentrificazione, nel rispetto dell'identità della città. Questo regolamento è un'ottima sintesi di tutte le esigenze e ovviamente nella sua applicazione siano attentamente distinte le situazioni di abuso dalle fragilità".