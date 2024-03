"La nuova sede della Regione sarà una grande opera di architettura contemporanea": l'annuncio di De Luca

"A fine marzo parte il concorso di progettazione per Napoli est. Parliamo di un investimento di 700 milioni di euro, che riguarda l'interramento della Circumvesuviana, la realizzazione di parcheggi, la riqualificazione di piazza Garibaldi, la realizzazione della nuova sede della Regione Campania nell'area ferroviaria, la realizzazione di un parco per la città di Napoli finanziato dalla Regione. Ci auguriamo di avere risposte importanti in questo concorso di progettazione". Questo l'annuncio del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio.

"E' mio obiettivo fare la nuova sede della Regione realizzando un'opera di grande architettura contemporanea, per arricchire la città, perchè a Napoli di architettura contemporanea non c'è quasi nulla. Se il concorso andrà bene, avremo una nuova sede, meno congestione per i nostri uffici sparsi sul territorio cittadino, un risparmio di quasi 15 milioni di euro l'anno che paghiamo per i fitti passivi, e una riqualificazione straordinaria di tutta l'area di piazza Garibaldi. E' veramente un progetto importante, con un finanziamento che alla fine arriverà a 1 miliardo di euro per la città di Napoli. Mi pare davvero una cosa di valore storico", ha aggiunto il governatore.