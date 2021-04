La Regione Campania cerca uffici da acquistare a Napoli: l'avviso pubblico

La Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale Risorse Strumentali - rende noto che, nel quadro delle operazioni di razionalizzazione delle attività degli uffici regionali siti nella città di Napoli e per assicurarne la contiguità e concentrazione e nel

contempo di ridurre la spesa per locazioni passive, la Regione intende avviare una ricerca di mercato per valutare le possibilità e condizioni per l'acquisto in proprietà di una o più unità immobiliari da destinare a sede dei propri uffici di Napoli, nonché eventualmente degli uffici delle società ed enti strumentali della Regione.

L'avviso pubblico è stato pubblicato sul Burc regionale.

Le caratteristiche richieste

La ricerca è ristretta al territorio comunale di Napoli, in zona servita da mezzi pubblici, non distante dalle principali arterie e linee di collegamento e con disponibilità, nelle immediate vicinanze, di parcheggi.

"E' stimata necessaria l'acquisizione di una superficie ad uso uffici complessivamente non inferiore a 60.000 mq (si intende la superficie dei soli locali destinati ad ufficio). Detto fabbisogno può essere utilmente soddisfatto anche attraverso l'acquisizione di singole offerte di immobili, ciascuno in ogni caso di superficie non inferiore a mq 10.000. La procedura, pertanto, potrà avere anche più aggiudicatari", si legge nell'avviso pubblico.