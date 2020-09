Da Trump alle Regionali in Campania: chi è Espedito D'Antò

In epoca di Covid, ma anche in epoca di tecnologie avanzate, web e digitale, anche i politici decidono di cambiare modi e metodi di fare in campagna elettorale. Dall'incollare manifesti l'uno sopra l'altro, i politici moderni sono passati a comunicare e presentarsi attraverso i social media con post mirati che arrivano direttamente alle persone. Si producono comunicazioni curate nei minimi dettagli che raggiungono un determinato pubblico, diffondendo notizie utili e di valore che suscitano interesse ed interazioni positive negli utenti. Uno dei comunicatori digitali piú conosciuti é il napoletano Espedito D'Antò, Innovation Manager iscritto all'albo del MISE, già consulente per il Senato della Repubblica, Regione Campania, Regione Lazio e collaboratore di George Guido Lombardi, stratega web e amico di Donald Trump, passato agli onori delle cronache per le sue mosse vincenti durante le scorse presidenziali USA. N

Tra i suoi clienti Enzo Falco eletto sindaco di Caivano, Raffaele Bene, sindaco di Casoria, che l'anno scorso si é affidato alla comunicazione dell'imprenditore napoletano vincendo la sua campagna elettorale al ballottaggio a colpi di post. Espedito D'Antò ha curato la comunicazione di alcuni candidati a sostegno di De Luca. "Termina una tornata elettorale senza precedenti. Ancora una volta ha vinto la buona comunicazione digitale, quella di qualità, elegante, fatta di contenuti utili e di valore, di strategie pianificate e di messaggi veri.

La pandemia ha cambiato le abitudini delle persone e ne ha modificato gli schemi mentali, ma soprattutto ha evidenziato quali sono le attività lavorative essenziali e quali sono le capacità ed abilità che si necessitano per svolgere un determinato ruolo.Buon lavoro a tutti gli eletti", scrive D'Antò.