Elezioni Regionali Campania 2020, la lista di Per - Per le persone e la comunità

La lista dei candidati di Per - Per le persone e la comunità per la circoscrizione Napoli (candidato alla presidenza Vincenzo De Luca)

Guida Gianluca

Irace Giuseppe (Peppe)

Nocchetti Antonio (Toni)

Accarino Carmela (Carmen)

Alessandrella Francesco

Alfano Rosario

Ambrosanio Antonio

Belardo Antonio

Bocchetti Vittoria

Campanile Nicola

Carmelo Gennaro (Rino)

Cerase Gerardo

Cimmino Melania

Di Donna Giuseppina (Pina)

Di Gennaro Maria Grazia (Grazia)

Esposito Gabriella

Foglia Carlo Andrea (Andrea)

Gaeta Giovanna

Iasevoli Tommasino (Tommaso)

La Palombara Francesco

Maggiore Giulio

Romano Adriana

Rosucci Marcella

Sannino Luisa

Sepe Giuliana

Vesce Enrico

Zavarone Luigi