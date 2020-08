Regionali 2020, presentata la lista del Pd: già 9 liste a sostegno di Vincenzo De Luca

Giordana Mobilio, 44enne di Pozzuoli che si occupa di formazione, è la capolista del Pd a Napoli. La lista del Partito democratico è stata appena depositata in corte d'Appello. Tra i 27 nomi in campo per le elezioni del 20 e 21 settembre in Campania ci sono anche il medico Claudio Pignataro e i consiglieri regionali uscenti Enza Amato, Mario Casillo, Gianluca Daniele, Bruna Viola, Antonio Marciano, Nicola Marrazzo, Loredana Raia e Antonella Ciaramella. L'unico uscente non ricandidato a Napoli è Giovanni Chianese.

In lista anche l'ex parlamentare Massimiliano Manfredi e gli ex sindaci di Pompei Pietro Amitrano e Afragola Domenico Tuccillo. Depositata anche la lista di Italia Viva. In testa l'imprenditrice 27enne Giada Filippetti. Tra i candidati anche Paolo De Luca, presidente della V municipalità di Napoli, e Gabriele Mundo, consigliere comunale a Napoli. Entrambi, prima di aderire a Iv, sostenevano il sindaco Luigi de Magistris. Con la consegna della lista di Centro Democratico salgono a 9 le liste già depositate in sostegno alla candidatura del governatore uscente di centrosinistra Vincenzo De Luca. Per consegnare le liste c'e' tempo fino a domani alle 12.