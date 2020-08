Regionali 2020, la Lega presenta la lista: c'è anche l'ex “grillina” Rosa Capuozzo

È la coordinatrice cittadina del partito di Napoli Simona Sapignoli la capolista della Lega alle prossime elezioni regionali in Campania nella circoscrizione Napoli. La lista del Carroccio è stata consegnata questa mattina all'ufficio elettorale istituito presso la Corte d'appello di Napoli. Tra i nomi spiccano quelli di Rosa Capuozzo, ex sindaco di Quarto eletta con il Movimento 5 Stelle e poi espulsa dal movimento stesso, e Severino Nappi, ex assessore al lavoro della giunta Caldoro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le liste

Sale a 20 il numero di liste già presentate all'ufficio elettorale di Napoli per le elezioni regionali in Campania del 20 e 21 settembre. Dopo le 16 consegnate ieri, questa mattina sono state depositate le liste di Fare democratico (a sostegno della candidatura del governatore uscente Vincenzo De Luca), della Lega e di Adc a sostegno di Stefano Caldoro, e la lista Naturalismo che presenta anche un candidato alla presidenza della Regione, Gabriele Nappi. Al momento le liste a sostegno di De Luca sono 11, mentre a sostegno di Caldoro sono state depositate 5 liste. I candidati alla presidenza sono al momento 6: De Luca, Caldoro, Valeria Ciarambino per il Movimento 5 Stelle, Giuliano Granato per Potere al Popolo, Sergio Angrisano con la lista Terzo polo e Gabriele Nappi con Naturalismo.