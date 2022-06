Flop referendum, Manfredi: "Brutta figura che andava evitata"

"La riforma della Giustizia è una cosa molto importante e il Parlamento deve prendersene la responsabilità". Il referendum del 12 giugno con i quesiti, tra gli altri, su misure cautelari e separazione delle carriere tra magistrati e giudici non ha raggiunto il quorum. Affluenza bassisima e una figura non particolarmente edificante per i partiti che l'avevano proposto, con la Lega in prima fila.

Per il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il referendum è un'istituzione fondamentale per la democrazia ma è stata usata male: "C'erano quesiti troppo complessi che non dovevano essere risolti per via referendaria. Era necessario un dibattito parlamentare. E' un segnale non bello anche perché viviamo un momento in cui i cittadini vivono in ansia per il quotidiano. Questo risultato è un indebolimento della democrazia".