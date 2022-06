Election Day, si vota per il Referendum e in 13 comuni nel napoletano per le Amministrative | DIRETTA

Urne aperte dalle 7 alle 23 quest'oggi per il Referendum sulla giustizia e per le Amministrative 2022. Sono 13 i comuni nell'area metropolitana di Napoli che eleggeranno un nuovo sindaco: Pozzuoli, Acerra, Portici, Somma Vesuviana, Sant'Antimo, Nola, Ischia, Barano d'Ischia, Lettere, Pimonte, Visciano, Tufino e Casamarciano.

A Napoli costituiti gli 884 seggi: 85 i presidenti sostituiti

Sono stati regolarmente costituiti gli 884 seggi cittadini a Napoli per la consultazione referendaria. Le operazioni di surroga dei presidenti di seggio che hanno rinunciato alla nomina si sono concluse nella serata di sabato. Sono stati sostituiti, complessivamente, 85 presidenti su 884. Nelle scorse consultazioni elettorali comunali regionali di ottobre 2021, le surroghe erano state 282.

Municipalità aperte tutta la giornata per la sostituzione delle tessere elettorali

Prosegue intanto l’apertura straordinaria delle municipalità cittadine per la sostituzione delle tessere elettorali. Le 10 municipalità di Napoli resteranno, infatti, aperte per tutta la giornata di oggi fino alle 23.

I cinque referendum popolari abrogativi sulla giustizia

In tutta Italia si vota oggi per cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione, aventi le seguenti denominazioni:

1) Abrogazione del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi (scheda di colore rosso);

2) Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma l, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale (scheda di colore arancione);

3) Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati (scheda di colore giallo);

4) Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte (scheda di colore grigio);

5) Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura (scheda di colore verde).

Come per ogni referendum abrogativo, basterà tracciare un segno sulla risposta che si vuole dare (mettere una crocetta sul SI o sul NO).

Il quorum

Perché i referendum siano validi, è necessario raggiungere il quorum di partecipazione del 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto.

Uso mascherine ai seggi non obbligatorio ma fortemente raccomandato

Non è obbligatorio, ma è fortemente raccomandato, per l’accesso degli elettori ai seggi, per l'esercizio del diritto di voto, l’uso della mascherina chirurgica. E' quanto previsto in una circolare del Viminale.

