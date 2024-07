Referendum contro l'autonomia differenziata, dov'è possibile firmare a Napoli

Anche a Napoli si raccolgono le firme per il referendum abrogativo della legge sull'autonomia differenziata.

"Contro l'autonomia differenziata bisogna stare in prima linea, chiamando tutti i cittadini alla lotta e alla partecipazione", dichiara Flavia Sorrentino, vicepresidente del Consiglio comunale. "Per questo, domani 23 luglio, alle 18 sarò in piazza Municipio alla manifestazione che dà il via a Napoli alla raccolta firme per il referendum abrogativo di una legge discriminatoria che aumenta i divari territoriali e che punta a fare del Mezzogiorno l'ancella d'Italia. Nella nostra città il Consiglio Comunale ha già dichiarato, attraverso l'approvazione di atti pubblici, la netta opposizione al regionalismo in salsa leghista e sono certa si dimosterà compatto ora che risulta fondamentale richiamare alla mobilitazione popolare".

"È un percorso in salita - prosegue Sorrentino - servono 500.000 firme entro i primi giorni di settembre e per questo serve anche trovare un linguaggio diretto che arrivi al cuore delle persone. L'autonomia differenziata non è una materia astratta, ma il modo per chiamare con un altro nome le scuole, gli ospedali, i contratti di lavoro, l'assistenza agli anziani, le infrastrutture. Con la sua approvazione tutti questi servizi saranno efficienti e potenziati nelle regioni con redditi alti e totalmente distrutti nelle regioni più povere. Un baratro nel quale non possiamo scivolare".

Dove si potrà firmare

Nella I Municipalità è possibile firmare a Largo Torretta 19, nella II Municipalità a piazza Dante 93; nella III Municipalità a via Lieti a Capodimonte 97; nella IV Municipalità a via Emanuele Gianturco 99; nella V Municipalità a via Morghen 84; nella VI Municipalità a via Atripaldi 64; nella VII Municipalità a piazzetta del Casale 6/7; nell'VIII Municipalità a largo della Cittadinanza Attiva 15; nella IX Municipalità a Piazza Giovanni XXIII 2; nella X Municipalità a via Acate 65 e via Cariteo 51.